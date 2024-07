O FC Porto recebeu o prémio de melhor relvado da Liga em 2023/24.

Na cerimónia «Kick-Off» da nova época, os azuis e brancos receberam esta distinção, relativamente às 18 jornadas do campeonato nacional e da Taça da Liga, tendo o prémio sido recebido por Jorge Costa.

O terreno de jogo do Estádio do Dragão recebeu uma classificação média de 4,99 estrelas e superou a concorrência do Portimão Estádio (4,98 estrelas) e do Estádio da Luz (4,92 estrelas).

O ranking da Liga Portugal 2023/24

1. Estádio do Dragão: 4,99 estrelas (18 jogos)

2. Portimão Estádio: 4,98 estrelas (18 jogos)

3. Estádio da Luz: 4,92 estrelas (18 jogos)

4. Estádio Municipal de Famalicão: 4,76 estrelas (17 jogos)

5. Estádio de Alvalade: 4,75 estrelas (18 jogos)

6. Estádio Municipal de Leiria: 4,58 estrelas (3 jogos)

7. Estádio Municipal de Braga: 4,19 estrelas (18 jogos)

8. Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas: 4,15 estrelas (18 jogos)

9. Estádio D. Afonso Henriques: 4,15 estrelas (18 jogos)

10. Estádio de São Luís: 4,04 estrelas (19 jogos)

11. Estádio Cidade de Barcelos: 3,98 estrelas (17 jogos)

12. Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira: 3,87 estrelas (17 jogos)

13. Estádio do FC Vizela: 3,75 estrelas (18 jogos)

14. Estádio José Gomes: 3,72 estrelas (17 jogos)

15. Estádio do Rio Ave FC: 3,72 estrelas (18 jogos)

16. Estádio de Rio Maior: 3,68 estrelas (18 jogos)

17. Estádio do Bessa: 3,60 estrelas (18 jogos)

18. Estádio António Coimbra da Mota: 3,53 estrelas (20 jogos)

19. Estádio Municipal de Arouca: 3,36 estrelas (19 jogos)