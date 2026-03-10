O FC Porto, o Sporting de Braga e o Santa Clara são os clubes com maior representação na equipa da 25.ª jornada da Liga portuguesa, num onze elaborado pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios, com as do Sofascore, parceiro do nosso jornal.

Os dragões contam, na equipa, com Oskar Pietuszewski, autor de um golo no empate a dois golos ante o Benfica, além de Martim Fernandes.

Já o Sporting de Braga tem Rodrigo Zalazar e Ricardo Horta, que fizeram, cada um, um golo no empate 2-2 ante o Sporting, sendo que Zalazar fez a assistência para o golo de Horta e o mesmo Horta “ganhou” o penálti que Zalazar transformou no 2-2 final.

O Santa Clara, que pôs fim a 11 jornadas seguidas sem vencer, ao bater o Vitória por 2-0, tem na equipa Sidney Lima (autor de um golo) e Pedro Ferreira.

Famalicão, Moreirense, Estoril, Rio Ave e Nacional contam, cada um, com um nome na equipa da jornada. Do Famalicão está Rodrigo Pinheiro, que fez o golo da vitória por 1-0 ante o Arouca. Do Moreirense-Nacional, que terminou empatado a um golo, há o guarda-redes André Ferreira (Moreirense) e Miguel Baeza, autor do golo do empate ante o Nacional. O Estoril, que empatou sem golos ante o Casa Pia, tem Ferro. Já o Rio Ave insere neste onze Jalen Blesa, que fez o golo da vitória em Tondela, por 1-0.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.