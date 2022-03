O FC Porto goleou o Tondela por 4-0, no domingo, com três dos quatro golos a serem marcados por suplentes. Francisco Conceição marcou pela segunda vez na Liga a partir do banco depois de já o ter feito no encontro contra o Estoril, contabilizando ainda uma assistência.



O internacional sub-21 dos dragões está entre os dez suplentes mais influentes da Liga e conta com tantas participações em golo a partir do banco como Taremi, Rafa e Mario González.



De resto, Francisco Conceição é o segundo jogador que mais vezes participou em jogos a Liga como suplente (19) apenas atrás de Janvier (21), do Vitória. Curiosamente, o avançado francês entrou e deu o triunfo à equipa de Guimarães no reduto do Marítimo, nesta ronda.



Quem integra, afinal, o top-20 dos suplentes com mais golos e assistências no campeonato 2021/22?

