Francisco Moura foi distinguido com o prémio de melhor defesa do mês de agosto, na Liga.

Agora no FC Porto, o defesa realizou os quatro primeiros jogos do campeonato ao serviço do Famalicão e envergou inclusive a braçadeira de capitão, nas vitórias sobre o Benfica (2-0), o Estrela da Amadora (3-0) e o Boavista (1-0), mas também na derrota por 2-1 frente ao V. Guimarães.

Com 24,6 por cento dos votos de treinadores e jogadores da Liga, Francisco Moura superou a concorrência de Ousmane Diomande (Sporting), que recolheu 21,4 por cento dos votos e Ricardo Mangas (V. Guimarães), com 20,6 por cento das preferências.

Já esta segunda-feira ficou-se a saber que Bruno Varela foi distinguido como o melhor guarda-redes do mês de agosto.