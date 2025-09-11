Victor Froholdt completou o «hat-trick» e arrecadou também o prémio de melhor jogador do mês de agosto.

Após ter sido distinguido como melhor médio e melhor jovem do mês, Froholdt superou a concorrência de Clayton e Hjulmand, recolhendo 25,40 por cento dos votos dos treinadores da Liga. O avançado do Rio Ave somou 23,02 por cento das escolhas e o médio do Sporting ficou com 6,35 por cento das preferências.

Nos primeiros quatro jogos da temporada, pelo FC Porto, o internacional dinamarquês fez um golo e duas assistências para a Liga.