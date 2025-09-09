Victor Froholdt foi eleito o melhor médio da Liga no mês de agosto.

O jogador do FC Porto foi claramente o mais votado, com 39,68 por cento das preferências dos treinadores do campeonato.

Reforço dos dragões para esta temporada, o internacional dinamarquês mereceu a titularidade nas quatro vitórias da equipa de Francesco Farioli nas primeiras quatro jornadas da Liga. Neste período, contribuiu com um golo e uma assistência.

Atrás de Froholdt, ficou Luís Esteves, médio do Gil Vicente, que recolheu 11,11 por cento dos votos. Já Fredrik Aursnes, do Benfica, completou o pódio (7,14 por cento).