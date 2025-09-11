Depois de ter conquistado o prémio de melhor médio do mês de agosto, Victor Froholdt foi eleito o melhor jovem da Liga no mesmo período de tempo.

O jogador do FC Porto foi o mais votado, com 34,93 por cento das preferências dos treinadores do campeonato.

Froholdt foi titular nos quatro triunfos do FC Porto nas primeiras quatro jornadas da Liga, nos quais marcou um golo e duas assistências.

O internacional dinamarquês bateu a concorrência do colega de equipa William Gomes (14,29 por cento) e ainda de Pablo (Gil Vicente) que alcançou uma pontuação de 13,49 por cento dos votos.