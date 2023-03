O árbitro Gustavo Correia vai apitar a receção do FC Porto ao Estoril, da 24.ª jornada da Liga, revelou esta quarta-feira o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O video-árbitro nomeado para o encontro é Fábio Melo.

A partida que dá o arranque à 24.ª ronda do campeonato está agendada para as 20h15 da próxima sexta-feira. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.

A equipa de arbitragem do FC Porto-Estoril:

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira

4. árbitro: João Afonso

VAR: Fábio Melo

AVAR: Sérgio Jesus