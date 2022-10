João Pinheiro é o árbitro nomeado para dirigir o FC Porto-Benfica. O clássico está agendado para sexta-feira, no Estádio do Dragão e será dirigido pelo juiz da da Associação de Futebol de Braga.

Os assistentes serão Bruno Jesus e Luciano Maia e o 4.º árbitro é Rui Costa. Tiago Martins será o VAR e Luís Godinho estará no AVAR.

O FC Porto, segundo classificado, com 22 pontos, recebe o Benfica, líder, com 25, no Estádio do Dragão, em jogo com início às 20:15.

