A Liga divulgou esta sexta-feira as datas para os jogos da 31.ª jornada, com destaque para a receção do Sp. Braga ao FC Porto.

Arsenalistas e dragões defrontam-se no dia 25 de abril, segunda-feira, a partir das 18h00. Também no Dia da Liberdade, o Sporting visita o Boavista, às 20h30.

Já o Benfica, recebe o Famalicão dois dias antes, na Luz.

Data e horas dos jogos da 31.ª jornada:

Sexta, 22 de abril

Vizela-Arouca, 20H15, Sport TV

Sábado, 23 de abril

Portimonense – Moreirense, 15H30, Sport TV

Benfica – Famalicão, 18H00, BTV

Santa Clara – Marítimo, 18H00, Sport TV

Gil Vicente – Paços Ferreira, 20H30, Sport TV

Domingo, 24 de abril

Estoril – Belenenses, 18H00, Sport TV

Tondela – V. Guimarães, 20H30, Sport TV

Segunda-feira, 25 de abril

Boavista – Sporting, 18H00, Sport TV

Sp. Braga – FC Porto, 20H30, Sport TV