A Liga divulgou na tarde desta sexta-feira os horários referentes às jornadas 27 e 28 do principal escalão do futebol português.

Na jornada 28 há dois clássicos. O FC Porto-Benfica, no Estádio do Dragão, vai disputar-se a 6 de abril (domingo, 20h30). Já o Sporting-Sp. Braga disputa-se no dia seguinte, às 20h45.

Na jornada anterior, o Benfica recebe o Farense, FC Porto e Sporting jogam fora frente a Estoril e Estrela, respetivamente.

A 27.ª jornada tem início com o Casa Pia-Rio Ave, dia 29 de março, às 15h30.

Os horários das jornadas 27 e 28 da Liga:

Jornada 27

29 de março (sábado)

Casa Pia – Rio Ave, 15h30 - Sport TV

Estrela Amadora – Sporting, 18h00 - Sport TV

Sp. Braga – Arouca, 20h30 - Sport TV

30 de março (domingo)

Famalicão – AFS, 15h30 - Sport TV

Santa Clara – Nacional, 15h30 - Sport TV

Estoril Praia – FC Porto, 18h00 - Sport TV

Moreirense – Vitória, 20h30 - Sport TV

1 de abril (segunda-feira)

Boavista – Gil Vicente , 20h15 - Sport TV

2 de abril (terça-feira)

Benfica – Farense, 20h15 – BTV

Jornada 28

4 de abril (sexta-feira)

AFS – Estoril Praia, 20h15 – Sport TV

5 de abril (sábado)

Arouca – Famalicão, 18h00 – Sport TV

Vitória – Santa Clara, 20h30 – Sport TV

6 de abril (domingo)

Nacional – Estrela Amadora, 15h30 – Sport TV

Gil Vicente – Moreirense, 15h30 – Sport TV

FC Porto – Benfica, 20h30 – Sport TV

7 de abril (segunda-feira)

Farense – Casa Pia, 18h45 – Sport TV

Rio Ave – Boavista, 20h15 – Sport TV

Sporting – Sp Braga, 20h45 – Sport TV

[Artigo atualizado às 18h01]