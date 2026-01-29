A depressão Kristin pode mudar o local do jogo entre Casa Pia e FC Porto. A casa dos «gansos», o Estádio de Rio Maior, sofreu danos provocados pela tempestade, comunicou o clube lisboeta.

O clube partilhou, ainda, que será realizada uma inspeção esta sexta-feira com representantes da Liga, do Casa Pia e da Desmor. O objetivo passa por avaliar as condições de segurança de utilizado do estádio.

Os gansos assumiram que a preferência é manter o local do jogo, desta segunda-feira (20h45). No entanto, o clube garantiu que será procurada uma nova solução caso não estejam reunidas as condições necessárias de segurança.

O Casa Pia confirmou, ainda, que continuará a acompanhar e a atualizar a situação sobre qualquer evolução relevante.