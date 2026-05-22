Liga
Há 1h e 15min
Liga: Kiwior junta-se a Diogo Costa no melhor onze da época
Central polaco participou em 26 dos 34 jogos realizados pelo FC Porto na prova
DIM
Central polaco participou em 26 dos 34 jogos realizados pelo FC Porto na prova
DIM
Jakub Kiwior é o segundo defesa eleito pelos treinadores e capitães da Liga para o melhor onze da temporada.
Depois de Maxi Araújo, o central polaco junta-se a Diogo Costa como representantes do FC Porto nas escolhas, sendo que Kiwior participou em 26 das 34 jornadas realizadas pelos azuis e brancos.
Ao lado de Bednarek, o internacional pela Polónia somou um total de 2433 minutos, tendo ainda registado um total de 126 recuperações de bola e uma assistência para golo.
‘You shall not pass’ 🚫— Liga Portugal (@ligaportugal) May 22, 2026
Jakub Kiwior 🇵🇱 ajudou a erguer uma muralha à frente da baliza do FC Porto e garante lugar no 𝗫𝗜 𝗱𝗼 𝗔𝗻𝗼 💫
Boa decisão por parte dos treinadores e capitães? 💭 pic.twitter.com/UTNhnB87nC
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