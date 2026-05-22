Jakub Kiwior é o segundo defesa eleito pelos treinadores e capitães da Liga para o melhor onze da temporada.

Depois de Maxi Araújo, o central polaco junta-se a Diogo Costa como representantes do FC Porto nas escolhas, sendo que Kiwior participou em 26 das 34 jornadas realizadas pelos azuis e brancos.

Ao lado de Bednarek, o internacional pela Polónia somou um total de 2433 minutos, tendo ainda registado um total de 126 recuperações de bola e uma assistência para golo.