A 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol arranca esta sexta-feira e prolonga-se até domingo, dia que tem quatro encontros, tantos quantos no sábado.

O Gil Vicente-Moreirense abre a primeira das seis últimas rondas do principal campeonato, no qual se aproximam as grandes decisões, desde a luta pelo título, lugares europeus e permanência.

No sábado, mais quatro palcos recebem jogos: Paços de Ferreira, Bessa, Luz e Tondela. O vice-líder Sporting visita os beirões, já após a receção do Benfica ao Belenenses, num dia que começa com o Paços-Marítimo e que tem também o Boavista-Arouca.

No domingo, o líder FC Porto visita Guimarães, num dia que começa com o Portimonense-Famalicão e o Santa Clara-Estoril e que termina com o Vizela-Sporting de Braga.

Siga, ao minuto, tudo sobre a 29.ª jornada da I Liga, no Maisfutebol, com os repórteres a partir dos estádios, com crónicas, destaques, vídeos dos golos, resumos e reações dos protagonistas. Veja, abaixo, os lesionados, os castigados, outros impedidos e as listas de convocados, num artigo em permanente atualização.

SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL

Gil Vicente-Moreirense (20h15)

Gil Vicente

Lesionados: Murilo Souza.

Castigados: Bilel Aouacheria, Giorgi Aburjania.

Convocados:

Moreirense

Lesionados:

Castigados:

Convocados:

SÁBADO, 9 DE ABRIL

Paços de Ferreira-Marítimo (15h30)

Paços de Ferreira

Lesionados: Flávio Ramos, João Vigário, Jorge Silva, Nico Gaitán, N’Dri Koffi.

Castigados: Antunes, Marco Baixinho.

Convocados:

Marítimo

Lesionados:

Castigados:

Convocados:

Boavista-Arouca (18h00)

Boavista

Lesionados: Yanis Hamache, Javi García, Paul-Georges Ntep, Miguel Reisinho.

Castigados: Gustavo Sauer

Convocados:

Arouca

Lesionados: Fernando Castro, Sema Velázquez, Pedro Moreira, Eboué Kouassi.

Castigados: David Simão, André Bukia

Convocados:

Benfica-Belenenses (18h00)

Benfica

Lesionados: Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho.

Castigados:

Convocados:

Belenenses

Lesionados:

Castigados: Nilton Varela.

Convocados:

Tondela-Sporting (20h30)

Tondela

Lesionados: Naoufel Khacef, Jota Gonçalves.

Castigados:

Convocados:

Impedidos: Eduardo Quaresma (emprestado pelo Sporting), Simone Muratore (problemas de saúde).

Sporting

Lesionados:

Castigados: João Palhinha, Nuno Santos.

Convocados:

DOMINGO, 10 DE ABRIL

Portimonense-Famalicão (15h30)

Portimonense

Lesionados: Ricardo Matos, Adewale Sapara.

Castigados: Willyan Rocha (primeiro de três jogos de suspensão).

Convocados:

Famalicão

Lesionados: Rúben Lima, Alex Nascimento, Iván Jaime, David Tavares.

Castigados:

Convocados:

Santa Clara-Estoril (15h30, 14h30 locais)

Santa Clara

Lesionados: João Costinha.

Castigados:

Convocados:

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico.

Castigados:

Convocados:

V. Guimarães-FC Porto (18h00)

V. Guimarães

Lesionados: Tomás Händel, André Almeida.

Castigados: Alfa Semedo, Tiago Silva.

Convocados:

FC Porto

Lesionados: Wilson Manafá, Matheus Uribe, Bruno Costa (em dúvida).

Castigados:

Convocados:

Vizela-Sp. Braga (20h30)

Vizela

Lesionados:

Castigados: Claudemir, Alex Méndez.

Convocados:

Impedidos: Guilherme Schettine (emprestado pelo Sp. Braga).

Sp. Braga

Lesionados: Nuno Sequeira, Gorby Baptiste, Roger Fernandes.

Castigados:

Convocados: