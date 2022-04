Está aí a primeira das quatro últimas jornadas da I Liga portuguesa de futebol. A ronda 31, que pode ditar título de campeão ao FC Porto em 2021/22 na segunda-feira, arranca esta sexta-feira com um Vizela-Arouca, duelo importantíssimo nas contas da permanência no principal campeonato.

No sábado, a jornada prossegue com jogos em Portimão, nos Açores, na Luz e em Barcelos, havendo mais dois jogos no domingo, na Amoreira e em Tondela.

Na segunda-feira, o dia dos dois jogos de cartaz, o Sp. Braga-FC Porto e o Boavista-Sporting, que podem ser importantes e decisivos, tanto nas contas do título como do segundo lugar, de acesso direto à Champions.

Siga, ao minuto, tudo sobre a 31.ª jornada da I Liga, no Maisfutebol, com os repórteres a partir dos estádios a levarem-lhe crónicas, destaques, vídeos dos golos, resumos e reações dos protagonistas. Veja, abaixo, os lesionados, os castigados, outros impedidos e as listas de convocados, num artigo em permanente atualização. Já são, de resto, conhecidas as equipas de arbitragem para os nove encontros.

SEXTA-FEIRA, 22 DE ABRIL

Vizela-Arouca (20h15)

Vizela

Lesionados: Marcos Paulo.

Castigados:

Convocados:

Arouca

Lesionados: Fernando Castro, Eboué Kouassi, Sema Velázquez, Pedro Moreira.

Castigados:

Convocados:

SÁBADO, 23 DE ABRIL

Portimonense-Moreirense (15h30)

Portimonense

Lesionados: Ewerton, Sapara.

Castigados: Willyan Rocha (terceiro de três jogos de suspensão).

Convocados:

Moreirense

Lesionados:

Castigados: Yan Matheus.

Convocados:

Santa Clara-Marítimo (18h00, 17h00 locais)

Santa Clara

Lesionados: Costinha.

Castigados: Paulo Henrique.

Convocados:

Marítimo

Lesionados: Miguel Silva, Diogo Mendes, Stefano Beltrame.

Castigados: Iván Rossi, Joel Tagueu.

Convocados:

Benfica-Famalicão (18h00)

Benfica

Lesionados: Lucas Veríssimo, Rafa Silva.

Castigados: Everton Cebolinha.

Convocados:

Famalicão

Lesionados: Rúben Lima, David Tavares, Ivo Rodrigues, João Carlos Teixeira, Iván Jaime.

Castigados: Diogo Figueiras, Gustavo Assunção.

Convocados:

Gil Vicente-Paços de Ferreira (20h30)

Gil Vicente

Lesionados: Murilo Souza.

Castigados: Vítor Carvalho, Kanya Fujimoto.

Convocados:

Paços de Ferreira

Lesionados: João Vigário, Jorge Silva, Flávio Ramos, Nico Gaitán, N’Dri Koffi.

Castigados: Luiz Carlos.

Convocados:

DOMINGO, 24 DE ABRIL

Estoril-Belenenses (18h00)

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico.

Castigados:

Convocados:

Belenenses

Lesionados: Alioune Ndour.

Castigados:

Convocados:

Tondela-V. Guimarães (20h30)

Tondela

Lesionados: Jota Gonçalves, Naoufel Khacef.

Castigados: Manu Hernando, Neto Borges.

Impedidos: Simone Muratore (problemas de saúde/particulares).

Convocados:

V. Guimarães

Lesionados: Jorge Fernandes, Tomás Händel, Ricardo Quaresma.

Castigados:

Convocados:

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE ABRIL

Sp. Braga-FC Porto (18h00)

Sp. Braga

Lesionados: Nuno Sequeira, Roger.

Castigados:

Impedido: Diogo Leite (emprestado pelo FC Porto).

Convocados:

FC Porto

Lesionados: Wilson Manafá, Bruno Costa, Uribe.

Castigados: Pepe.

Convocados:

Boavista-Sporting (20h30)

Boavista

Lesionados: Miguel Reisinho, Paul-Georges Ntep.

Castigados: Sebastián Pérez, Tiago Morais, Petar Musa.

Convocados:

Sporting

Lesionados:

Castigados: Paulinho.

Convocados: