A 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol arranca esta sexta-feira e termina na próxima segunda-feira. É a antepenúltima ronda do campeonato, que pode dar título ao FC Porto e garantir entrada direta ao Sporting na fase de grupos da Champions da próxima época. No lado oposto da tabela, disputa ao rubro pela permanência: nada fica decidido na cauda da tabela classificativa ao fim desta jornada, mas todos os pontos contam para o objetivo de permanecer no principal escalão do futebol português, nomeadamente para Boavista, Vizela, Famalicão, Arouca, Moreirense, Tondela e Belenenses.

Siga, ao minuto, tudo sobre a 32.ª jornada da I Liga, com os repórteres do Maisfutebol nos estádios, a levarem-lhe crónicas, destaques, reportagem, vídeos dos golos e resumos dos nove encontros.

Confira, abaixo, num artigo em permanente atualização, os lesionados, castigados, convocados e outros impedidos para os nove duelos desta ronda.

SEXTA-FEIRA, 29 DE ABRIL

Famalicão-Estoril (20h15)

Famalicão

Lesionados: Rúben Lima, David Tavares, Ivo Rodrigues, João Carlos Teixeira, Iván Jaime.

Castigados: Charles Pickel.

Convocados:

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico.

Castigados: Loreintz Rosier, André Franco, Romário Baró.

Convocados:

Outros impedidos: Patrick William (emprestado pelo Famalicão).

SÁBADO, 30 DE ABRIL

Arouca-Portimonense (15h00)

Arouca

Lesionados: Fernando Castro, Sema Velázquez, Pedro Moreira, Eboué Kouassi.

Castigados:

Convocados:

Portimonense

Lesionados:

Castigados: Samuel Portugal.

Convocados:

Marítimo-Benfica (17h00)

Marítimo

Lesionados:

Castigados:

Convocados:

Benfica

Lesionados: Lucas Veríssimo, Rafa Silva.

Castigados: Diogo Gonçalves.

Convocados:

FC Porto-Vizela (19h00)

FC Porto

Lesionados: Wilson Manafá, Matheus Uribe (em dúvida), Bruno Costa (em dúvida).

Castigados:

Convocados:

Vizela

Lesionados: Marcos Paulo.

Castigados: Cassiano.

Convocados:

Belenenses-Sp. Braga (21h00)

Belenenses

Lesionados: Alioune Ndour.

Castigados: Abel Camará, Diogo Calila.

Convocados:

Sp. Braga

Lesionados: Nuno Sequeira, Roger Fernandes.

Castigados:

Convocados:

DOMINGO, 01 DE MAIO

V. Guimarães-Santa Clara (15h30)

V. Guimarães

Lesionados: Jorge Fernandes, Tomás Händel, Bruno Gaspar.

Castigados:

Convocados:

Santa Clara

Lesionados: João Costinha, Marco (em dúvida), Mansur (em dúvida).

Castigados:

Convocados:

Moreirense-Boavista (18h00)

Moreirense

Lesionados:

Castigados: Artur Jorge, Derik Lacerda, Walterson.

Convocados:

Boavista

Lesionados: Miguel Reisinho, Paul-Georges Ntep.

Castigados:

Convocados:

Sporting-Gil Vicente (20h30)

Sporting

Lesionados:

Castigados:

Convocados:

Gil Vicente

Lesionados: Murilo Souza.

Castigados:

Convocados:

SEGUNDA-FEIRA, 02 DE MAIO

Paços de Ferreira-Tondela (20h15)

Paços de Ferreira

Lesionados: Jorge Silva, João Vigário, Flávio Ramos, Maracás, Nico Gaitán, N’Dri Koffi.

Castigados: Matchoi Djaló.

Convocados:

Tondela

Lesionados: Jota Gonçalves, Naoufel Khacef.

Castigados: Iker Undabarrena, Daniel dos Anjos.

Convocados:

Outros impedidos: Simone Muratore.