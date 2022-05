A 33.ª jornada da I Liga arranca esta sexta-feira no Estádio do Bessa, com o Boavista-V. Guimarães, terminando na segunda-feira com o Belenenses-Famalicão. A penúltima ronda do principal campeonato português em ainda três encontros no sábado, com destaque para o clássico Benfica-FC Porto que pode dar título nacional aos dragões, além de quatro duelos no domingo.

No sábado, a jornada passa pela Amoreira com o Estoril-Moreirense e ainda por Portimão, com o Portimonense-Sporting. No domingo, há um Vizela-Marítimo, um Gil Vicente-Tondela, um Sp. Braga-Arouca e um Santa Clara-Paços de Ferreira.

Já com alguns lugares definidos no topo, nomeadamente a certeza do terceiro lugar para o Benfica e do quarto para o Sp. Braga, além da manutenção garantida até ao 13.º classificado, o Famalicão, a 33.ª jornada tem muitas contas a fazer, do título à permanência, passando pelo quinto lugar. Confira aqui todos os cenários e, abaixo, os indisponíveis e os eleitos em cada conjunto, num artigo em permanente atualização.

SEXTA-FEIRA, 6 DE MAIO

Boavista-V. Guimarães (20h15)

Boavista

Lesionados: Miguel Reisinho.

Castigados: Ilija Vukotic, Petar Musa, Sebastián Pérez.

Convocados:

V. Guimarães

Lesionados: Bruno Gaspar, Jorge Fernandes, Tomás Händel, Rochinha, Ricardo Quaresma.

Castigados: André Almeida.

Convocados:

SÁBADO, 7 DE MAIO

Estoril-Moreirense (15h30)

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico.

Castigados: Nahuel Ferraresi.

Convocados:

Moreirense

Lesionados: Kevin Mirallas, Yan Matheus.

Castigados: Paulinho.

Convocados:

Benfica-FC Porto (18h00)

Benfica

Lesionados: Lucas Veríssimo, Rafa Silva.

Castigados:

Convocados:

FC Porto

Lesionados: Wilson Manafá, Bruno Costa.

Castigados:

Convocados:

Portimonense-Sporting (20h30)

Portimonense

Lesionados: Ewerton.

Castigados: Willyan Rocha.

Convocados:

Sporting

Lesionados: Zouhair Feddal.

Castigados: Luís Neto.

Convocados

DOMINGO, 8 DE MAIO

Vizela-Marítimo (15h30)

Vizela

Lesionados: Bruno Wilson, Kiki Afonso, Marcos Paulo.

Castigados:

Convocados:

Marítimo

Lesionados:

Castigados: Cláudio Winck.

Convocados:

Gil Vicente-Tondela (15h30)

Gil Vicente

Lesionados: Murilo Souza.

Castigados:

Convocados:

Tondela

Lesionados: Jota Gonçalves.

Castigados: Bebeto, Modibo Sagnan, João Pedro.

Convocados:

Outros indisponíveis: Simone Muratore.

Sp. Braga-Arouca (18h00)

Sp. Braga

Lesionados: Nuno Sequeira, Iuri Medeiros.

Castigados:

Convocados:

Arouca

Lesionados: Fernando Castro, Sema Velázquez, Eboué Kouassi, Mateus Quaresma, Pedro Moreira, Nino Galovic (em dúvida).

Castigados:

Convocados:

Outros indisponíveis: Tiago Esgaio (emprestado pelo Sp. Braga).

Santa Clara-Paços de Ferreira (20h30, 19h30 locais)

Santa Clara

Lesionados: Marco Pereira, Costinha.

Castigados: Allano.

Convocados:

Paços de Ferreira

Lesionados: Jorge Silva, Flávio Ramos, Antunes, Maracás, João Vigário, Nico Gaitán, N’Dri Koffi.

Castigados: Hélder Ferreira.

Convocados:

SEGUNDA-FEIRA, 9 DE MAIO

Belenenses-Famalicão (20h15)

Belenenses

Lesionados: Alioune Ndour, Alisson Safira (em dúvida).

Castigados: Chima Akas, Danny Henriques, Sandro Raniere (primeiro de dois jogos de suspensão), Yaya Sithole.

Convocados:

Famalicão

Lesionados: Rúben Lima, David Tavares, Iván Jaime.

Castigados: Hernán De La Fuente.

Convocados: