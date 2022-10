A 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol arranca esta sexta-feira com o duelo entre os dois primeiros classificados, no Estádio do Dragão. O FC Porto, vice-líder com 22 pontos, recebe o Benfica, primeiro classificado com 25, a partir das 20h15.

Uma jornada que antecede mais uma ronda europeia a meio da próxima semana para os clubes portugueses nas competições europeias, FC Porto, Benfica, Sporting e Sp. Braga.

Precisamente os leões e os minhotos entram em campo no sábado, dia que tem três jogos: Famalicão-Paços, Estoril-Sp. Braga e Sporting-Casa Pia. No domingo, há paragens em Vizela, Funchal, Chaves e Guimarães e a jornada termina na segunda-feira, em Vila do Conde.

Veja, neste artigo em permanente atualização, os lesionados, castigados e outros indisponíveis nas 18 equipas. Siga todos os jogos, ao minuto, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO

FC Porto-Benfica (20h15)

FC Porto

Lesionados: Pepe, Galeno (em dúvida), João Mário (em dúvida).

Castigados:

Benfica

Lesionados:

Castigados:

SÁBADO, 22 DE OUTUBRO

Famalicão-Paços de Ferreira (15h30)

Famalicão

Lesionados: Iván Jaime, Martín Aguirregabiria, Pelé, Théo Fonseca.

Castigados:

Paços de Ferreira

Lesionados: Erick Ferigra, Luiz Carlos, Pedro Ganchas, Nico Gaitán, Jordan Holsgrove.

Castigados: Matchoi Djaló.

Estoril-Sp. Braga (18h00)

Estoril

Lesionados: João Carlos, Tiago Gouveia.

Castigados: Bernardo Vital.

Sp. Braga

Lesionados:

Castigados:

Sporting-Casa Pia (20h30)

Sporting

Lesionados: Sebastián Coates, Jeremiah St. Juste, Daniel Bragança, Luís Neto.

Castigados:

Casa Pia

Lesionados: Carnejy, Diogo Pinto (em dúvida), Léo Natel (em dúvida).

Castigados:

DOMINGO, 23 DE OUTUBRO

Vizela-Santa Clara (15h30)

Vizela

Lesionados: Claudemir, Anderson (em dúvida).

Castigados: Raphael Guzzo.

Santa Clara

Lesionados: Tomás Domingos, Paulo Henrique, Costinha, Bruno Jordão.

Castigados:

Marítimo-Arouca (15h30)

Marítimo

Lesionados: Miguel Silva, Mosquera, Geny Catamo, Pablo Moreno, Pedro Teixeira, Zainadine.

Castigados: Joel Soñora.

Arouca

Lesionados:

Castigados:

Desp. Chaves-Gil Vicente (18h00)

Desp. Chaves

Lesionados: Obiora, Bruno Langa, Sarr, Euller (em dúvida).

Castigados: Hélder Morim.

Gil Vicente

Lesionados: Lucas Barros.

Castigados:

V. Guimarães-Boavista (20h30)

V. Guimarães

Lesionados: Miguel Maga, Jorge Fernandes, Tomás Händel, André Silva.

Castigados:

Boavista

Lesionados: Reggie Cannon.

Castigados:

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO

Rio Ave-Portimonense (20h15)

Rio Ave

Lesionados: Joca, Yakubu Aziz (em dúvida).

Castigados:

Portimonense

Lesionados: Anderson Oliveira, Carlinhos, Welinton Júnior.

Castigados: Pedrão.