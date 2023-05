Está aí à porta a 34.ª jornada da Liga, a última da edição 2022/23, com a decisão do título em jogo. O Benfica parte em vantagem para a derradeira ronda: uma vitória frente ao Santa Clara permite-lhe vencer o campeonato.



Por sua vez, o FC Porto não depende apenas de si. Precisa de vencer o Vitória de Guimarães e esperar por um tropeção dos encarnados - leia aqui as contas da luta pelo título.



A ronda abre na sexta-feira com dois jogos. O Rio Ave recebe o Famalicão às 19h00 e mais tarde, o Sporting joga em Vizela.



Os restantes encontros realizam-se no sábado com os olhos postos na Luz e no Dragão. Confira, neste artigo, todos os lesionados, castigados e indisponíveis em cada equipa para uma jornada que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 26 DE MAIO

Rio Ave-Famalicão (19h00)

Rio Ave

Lesionados: Joca

Castigados: Costinha e André Pereira;

Famalicão

Lesionados:

Castigados: Pelé, Puma Rodríguez, Cádiz e Theo Fonseca;



Vizela-Sporting (21h15)



Vizela



Lesionados: Nuno Moreira;



Castigados: nada a assinalar



Sporting



Lesionados: St. Juste e Jovane Cabral;



Castigados: Diomande



Outros indisponíveis: Mateo Tanlongo (no Mundial sub-20 pela Argentina).

SÁBADO, 27 DE MAIO

Gil Vicente-Casa Pia (12h15)

Gil Vicente

Lesionados: Kritciuk e Alipour;

Castigados: Bilel;

Casa Pia

Lesionados: Kiki Silva, Neto e Léo Natel;

Castigados: nada a assinalar

Estoril-Marítimo (15h30)

Estoril

Lesionados: nada a assinalar

Castigados: Bernardo Vital;

Marítimo

Lesionados: Trmal;

Castigados: Vítor Costa,

Desp. Chaves-Boavista (15h30)

Desp. Chaves

Lesionados: Arriba;

Castigados: Guima;

Boavista

Lesionados: nada a assinalar

Castigados: Bruno Lourenço;

Benfica-Santa Clara (18h00)

Benfica

Lesionados: Gonçalo Guedes, Draxler,

Castigados: António Silva;

Santa Clara

Lesionados: Marco Pereira, Tomás Domingos e Quintillà;

Castigados: Gabriel Silva;

FC Porto-V. Guimarães (18h00)

FC Porto

Lesionados: João Mário

Castigados: nada a assinalar

V. Guimarães

Lesionados: Celton Biai, Bruno Gaspar e André André;

Castigados: nada a assinalar

Portimonense-Arouca (18h00)

Portimonense

Lesionados: nada a assinalar

Castigados: nada a assinalar



Outros indisponíveis: Kim Yong-hak (no Mundial sub-20 pela Coreia do Sul).Rio

Arouca

Lesionados: Weverson Costa, Vitinho, Oday e Benji

Castigados: nada a assinalar

Sp. Braga-P. Ferreira (20h30)

Sp. Braga

Lesionados: Tormena, Borja, Al Musrati e Castro;

Castigados: nada a registar

P. Ferreira

Lesionados: Zé Uilton e Matchoi

Castigados: Holsgrove



Outros indisponíveis: Hernâni Infande (cedido pelo Sp. Braga ao Paços)