O futebolista do FC Porto, Chancel Mbemba, integra o onze do ano da Liga, confirmou esta terça-feira a entidade organizadora da competição, na sequência da votação dos treinadores e capitães de equipa.

O congolês participou em 31 jogos no campeonato, nos quais fez dois golos e um total de 2786 minutos.

Mbemba, de 27 anos, junta-se ao colega de equipa Pepe no centro da defesa, num onze que já tem quatro nomes conhecidos.

Pedro Porro, do Sporting, integra o onze do ano como lateral-direito e Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, foi eleito o melhor na sua posição para esta equipa ideal da Liga 2021/22, que teve o FC Porto como campeão nacional.