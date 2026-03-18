António Nobre é o árbitro do Sporting de Braga-FC Porto, jogo grande da 27.ª jornada da Liga portuguesa, agendado para domingo (20h30). As equipas de arbitragem para a próxima ronda do campeonato foram confirmadas esta quarta-feira, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Também no domingo, João Pinheiro vai dirigir o Alverca-Sporting (18h00) e, 24 horas antes, no sábado, Luís Godinho é o árbitro do Benfica-Vitória de Guimarães (18h00).

Confira as nomeações para a 27.ª jornada da Liga:

Estrela-Casa Pia, 20/03 (20h15)

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Hugo Ribeiro e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rúben Silva

Moreirense-Arouca, 21/03 (15h30)

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Fábio Monteiro

Famalicão-Nacional, 21/03 (15h30)

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Diogo Pereira e Inácio Pereira

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Rui Soares

AVAR: Márcio Azevedo

Santa Clara-Gil Vicente, 21/03 (18h00)

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Sérgio Jesus e Jorge Fernandes

4.º árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Rui Cidade

Benfica-V. Guimarães, 21/03 (18h00)

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Luís Filipe

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

Tondela-AVS, 21/03 (20h30)

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva

Estoril-Rio Ave, 22/03 (15h30)

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Pedro Martins e André Botelho

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

Alverca-Sporting, 22/03 (18h00)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Pedro Sancho

Sp. Braga-FC Porto, 22/03 (20h30)

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota