Liga: Nobre no Sp. Braga-FC Porto, Pinheiro apita Sporting e Godinho na Luz
Os árbitros para os jogos da 27.ª jornada
Os árbitros para os jogos da 27.ª jornada
António Nobre é o árbitro do Sporting de Braga-FC Porto, jogo grande da 27.ª jornada da Liga portuguesa, agendado para domingo (20h30). As equipas de arbitragem para a próxima ronda do campeonato foram confirmadas esta quarta-feira, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Também no domingo, João Pinheiro vai dirigir o Alverca-Sporting (18h00) e, 24 horas antes, no sábado, Luís Godinho é o árbitro do Benfica-Vitória de Guimarães (18h00).
Confira as nomeações para a 27.ª jornada da Liga:
Estrela-Casa Pia, 20/03 (20h15)
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Hugo Ribeiro e Hugo Coimbra
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Rúben Silva
Moreirense-Arouca, 21/03 (15h30)
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Fábio Monteiro
Famalicão-Nacional, 21/03 (15h30)
Árbitro: Pedro Ramalho
Assistentes: Diogo Pereira e Inácio Pereira
4.º árbitro: Bruno Costa
VAR: Rui Soares
AVAR: Márcio Azevedo
Santa Clara-Gil Vicente, 21/03 (18h00)
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Sérgio Jesus e Jorge Fernandes
4.º árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Rui Cidade
Benfica-V. Guimarães, 21/03 (18h00)
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Gonçalo Freire
4.º árbitro: Luís Filipe
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
Tondela-AVS, 21/03 (20h30)
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Rui Costa
AVAR: João Bessa Silva
Estoril-Rio Ave, 22/03 (15h30)
Árbitro: André Narciso
Assistentes: Pedro Martins e André Botelho
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita
Alverca-Sporting, 22/03 (18h00)
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Pedro Sancho
Sp. Braga-FC Porto, 22/03 (20h30)
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Gustavo Correia
VAR: Tiago Martins
AVAR: Pedro Mota