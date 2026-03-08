Liga
Luta pelo título: o que falta jogar a FC Porto, Sporting e Benfica
Jornada de Clássico deixou tudo igual no topo. Faltam nove jornadas por disputar
A 25.ª jornada da Liga deixou tudo igual no topo da tabela da Liga.
O Sporting empatou na visita ao Sporting de Braga (1-1), no sábado, mas FC Porto e Benfica também não foram além de uma igualdade a um golo no Clássico na Luz, este domingo.
Assim sendo, o FC Porto mantém-se na liderança do campeonato, com 66 pontos, mais quatro do que o Sporting (62) e sete face ao Benfica (59), segundo e terceiro, respetivamente.
Com nove jornadas por disputar, quem tem o calendário mais difícil? O FC Porto tem de deslocar-se a Braga, já na 27.ª jornada, enquanto Sporting e Benfica ainda se vão defrontar, na 30.ª ronda.
Confira, equipa a equipa, o que ainda falta a FC Porto, Sporting e Benfica.
26.ª: Moreirense (C)
27.ª: Sp. Braga (F)
28.ª: Famalicão (C)
29.ª: Estoril (F)
30.ª: Tondela (C)
31.ª: Estrela da Amadora (F)
32.ª: Alverca (C)
33.ª: AVS (F)
34.ª: Santa Clara (C)
26.ª: Tondela (C)
27.ª: Alverca (F)
28.ª: Santa Clara (C)
29.ª: Estrela da Amadora (F)
30.ª: Benfica (C)
31.ª: AVS (F)
32.ª: V. Guimarães (C)
33.ª: Rio Ave (F)
34.ª: Gil Vicente (C)
26.ª: Arouca (F)
27.ª: V. Guimarães (C)
28.ª: Casa Pia (F)
29.ª: Nacional (C)
30.ª: Sporting (F)
31.ª: Moreirense (C)
32.ª: Famalicão (F)
33.ª: Sp. Braga (C)
34.ª: Estoril (F)
