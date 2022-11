O FC Porto recebe neste sábado o P. Ferreira, em jogo da 12.ª jornada da Liga, para tentar regressar aos triunfos, depois de duas jornadas sem vencer.

Após a derrota com o Benfica e o empate nos Açores com o Santa Clara, a equipa de Sérgio Conceição procura «arrepiar caminho» para não deixar as águias fugirem mais ainda.

Do outro lado, estará um aflito P. Ferreira, que é novamente liderado por José Mota e que quer fugir do último lugar, numa altura em que somou apenas dois pontos.

Veja na galeria associada a este artigo os onzes prováveis para o jogo que tem início marcado para as 18h, no Estádio do Dragão.