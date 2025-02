O FC Porto defronta o Farense este domingo, horas depois da morte de Pinto da Costa, antigo líder dos dragões.

Se a equipa de Martín Anselmi já estava praticamente obrigado a ganhar perante a conjuntura do campeonato, o desaparecimento de Pinto da Costa aumentou a dose de responsabilidade dos azuis e brancos.

A meio da eliminatória da Liga Europa com a Roma, Anselmi deverá fazer mexidas, mas poucas. Na defesa, a maior dúvida é saber se Zé Pedro vai ganhar o lugar a Otávio. Já no ataque, Fábio Vieira surge como candidato ao onze, na posição de Gonçalo Borges. Martim Fernandes e Marko Grujic, ambos lesionados, são as únicas baixas.

O FC Porto ainda não venceu para o campeonato em 2025. Os dragões estão no terceiro lugar, a sete pontos do Benfica e a nove do Sporting, que já tropeçou nesta 22.ª jornada. Caso não vença, a equipa portista pode ser ultrapassada pelo Sporting de Braga.

Já o Farense, vem de sete jogos consecutivos sem ganhar e está na penúltima posição. Tozé Marreco, inclusive, já colocou a possibilidade de sair dos algarvios.

Elves Baldé é baixa para esta partida, depois de ter sido expulso na última jornada.

FC Porto e Farense defrontam-se no Estádio do Algarve a partir das 18h00, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o Farense-FC Porto