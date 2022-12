O FC Porto recebe esta quarta-feira o Arouca, em jogo da 14.ª jornada da Liga, marcado para as 21h15 e que terá lotação esgotada.

Os dragões, segundos classificados, procuram reduzir a diferença para o líder Benfica, que por esta altura se situa nos oito pontos. Os arouquenses, por sua vez, têm feito um campeonato acima das expectativas e estão no nono lugar, além de terem garantido a presença na final four da Taça da Liga.

SIGA AQUI AO MINUTO O FC PORTO-AROUCA

Para o duelo desta noite, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Meixedo, Zaidu, Pepe e Evanilson. O internacional canadiano Stephen Eustáquio ainda é dúvida, enquanto Pepê, que entrou no decorrer do último jogo, mas teve de ser substituído antes do apito final, aponta à titularidade. De resto, não são esperadas muitas mexidas na equipa portista face ao onze que entrou em campo na Taça da Liga, sendo desde já certo que Diogo Costa vai ser titular na baliza.

Tiago Esgaio é baixa por castigo no Arouca, que tem um vasto leque de lesionados, entre os quais o espanhol Rafa Mújica, uma das figuras desta temporada.

Neste encontro, refira-se, Sérgio Conceição poderá chegar às 215 vitórias como treinador do FC Porto, igualando o recorde que pertence a José Maria Pedroto.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o FC Porto-Arouca.