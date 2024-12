FC Porto e Boavista disputam, este domingo, o primeiro de dois dérbis que acontecem nesta 16.ª jornada. A liderança (provisória) está em jogo na Invicta, antes do Sporting-Benfica de domingo.

No Estádio do Dragão, Vítor Bruno deve apresentar o mesmo onze que derrotou o Moreirense por 3-0 há praticamente uma semana, com Galeno a manter-se no lado esquerdo da defesa.

A grande dúvida passa pela titularidade de Rodrigo Mora ou de Danny Namaso atrás do ponta de lança, sendo que na conferência de antevisão ao jogo, o técnico garantiu que uma boa exibição «não garante a titularidade obrigatória» no jogo seguinte.

Já do lado do Boavista, Cristiano Bacci não deve fugir muito do onze utilizado diante do AVS, com Miguel Reisinho e Bozenik a juntarem-se na frente de ataque e à procura de contribuírem para a terceira vitória dos axadrezados nesta edição da Liga.

