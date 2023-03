FC Porto e Estoril abrem a 24.ª jornada da Liga esta sexta-feira. O Maisfutebol vai estar no Estádio do Dragão para lhe contar tudo AO MINUTO, a partir das 20h15.

Os dragões, segundos classificados, com 54 pontos, menos oito do que o líder Benfica, tentam reduzir a desvantagem pontual e pressionar os encarnados. Já os estorilistas, que pela segunda ronda vão ter Ricardo Soares no banco, ocupam a primeira posição acima da «linha de água», com 22 pontos, seis acima dos lugares dos «aflitos».

Para o jogo desta noite, há uma certeza: os dois treinadores têm de mexer na defesa. Marcano e Joãozinho vão cumprir um jogo de castigo por acumulação de amarelos e obrigam a mexidas no lado esquerdo da linha defensiva. Está, assim, a via aberta para que David Carmo regresse ao onze de Sérgio Conceição, mais de quatro meses e meio depois.

Evanilson e Galeno são as outras baixas por lesão nos portistas. Lucas Áfrico é o único nome no boletim clínico da equipa da Linha de Cascais.

