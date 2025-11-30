O FC Porto recebe o Estoril, a partir das 20h30 deste domingo, e Francesco Farioli deve apresentar um onze praticamente idêntico ao que bateu o Nice por 3-0 a meio da semana.

No centro da defesa, Bednarek deverá regressar à parceria com o compatriota Kiwior, sendo que um pouco mais à frente, Borja Sainz volta ao lado esquerdo do ataque, em detrimento de Deniz Gül. O meio-campo será composto por Rosario, Froholdt e Gabri Veiga, face às dúvidas quanto à disponibilidade de Alan Varela.

Já a equipa do Estoril, liderada por Ian Cathro, não deve fugir muito ao onze que saiu derrotado contra o Famalicão, na última eliminatória da Taça de Portugal (2-1), com Begraoui a render André Lacximicant na frente de ataque.

CONFIRA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.