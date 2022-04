A um ponto de garantir o acesso à Liga dos Campeões, e na esperança de dar mais um passo rumo ao título (até porque há um Sporting-Benfica depois), o FC Porto recebe o Portimonense neste sábado, em jogo da 30.ª jornada da Liga.

Sérgio Conceição, treinador dos dragões, está privado de Uribe, Bruno Costa e Wilson Manafá, todos por lesão. Grujic perfila-se como titular na zona intermediária, sendo que a grande interrogação está sempre no ataque: Evanilson ou Taremi? Ambos?

Do lado do Portimonense, Paulo Sérgio está privado de Lucas Possignolo, Willyan Rocha e Wellinton Júnior, todos por castigo, para além de Shoya Nakajima, emprestado pelo FC Porto.

