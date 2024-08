Após duas vitórias nas duas primeiras jornadas, o FC Porto recebe, este sábado, o Rio Ave, numa partida da ronda três da Liga. Como é habitual, o Maisfutebol vai estar no Dragão para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o jogo que arranca às 18h00.



Vítor Bruno não pode contar com Francisco Conceição, Marcano e Zaidu. Espera-se ainda que Toni Martínez e David Carmo, duo que está a ser negociado com outros clubes, fiquem de fora.



A lista de ausências dos vilacondenses é bem menor: Nóbrega está lesionado e não pode ser opção para Luís Freire.



Confira os onzes prováveis na galeria associada.