O FC Porto recebe esta segunda-feira o Santa Clara, no Estádio do Dragão, pelas 20h15, no jogo que encerra a 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O duelo entre os dragões, atuais líderes do campeonato, e os açorianos, marca o reencontro do treinador do Santa Clara, Mário Silva, com o clube no qual jogou e, já como treinador, venceu a Youth League da UEFA em 2019, com nomes como Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira, que agora encontra do outro lado.

Para este encontro, a única ausência certa e conhecida no FC Porto é a do lateral-direito Wilson Manafá, ainda a recuperar de lesão num joelho. No Santa Clara, Anderson Carvalho cumpre um jogo de castigo e Mário Silva também não pode contar com o lesionado Costinha, além do avançado Cryzan, de saída para a China.

Os azuis e brancos são líderes, com 73 pontos, procurando repor em seis pontos a vantagem para o Sporting, segundo classificado com 70 e que venceu o Paços de Ferreira, no domingo.

O Santa Clara, oitavo classificado com 31 pontos, pode aproveitar as derrotas de Marítimo e Paços de Ferreira (ambos com 33 pontos) para subir ao oitavo lugar e, caso vença, iguala também o Estoril, sétimo com 34 pontos.

Este jogo tem ainda outro dado… em jogo, que pode ser histórico para o FC Porto. Se não perder, o clube nortenho iguala o recorde de invencibilidade do Benfica, de 56 jogos consecutivos sem perder no campeonato português. Isto pode acontecer sem Sérgio Conceição no banco: cumpre um jogo de castigo.

