FC Porto e Sporting de Braga defrontam-se na noite desta sexta-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 21h15, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O campeão nacional recebe o atual segundo classificado, que tem mais três pontos do que os comandados de Sérgio Conceição. O Sp. Braga, orientado por Artur Jorge, ainda não perdeu no campeonato e soma 19 pontos – só cedeu pontos no empate ante o Sporting – para 16 dos dragões, que na ronda anterior empataram na visita ao Estoril.

Para este encontro, Conceição afirmou, na quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão, ter dúvidas sobre Matheus Uribe, que voltou da seleção com «um pequeno problema no pulso». Já Pepe e Otávio, que segundo o clube fizeram tratamento, estão com evoluções distintas: «O Pepe tem tido uma evolução melhor do que a do Otávio», disse Conceição.

Do lado do Sp. Braga, que não contou com Sikou Niakaté nos quatro últimos jogos, não tendo também o lesionado Víctor Gómez, há várias incertezas. Artur Jorge disse, na antevisão, ter «dúvidas sobre dois ou três jogadores», tendo referido que «alguns têm estado condicionados» e que outros, como Diego Lainez e Rodrigo Gomes, só chegaram na quarta-feira das seleções.

O FC Porto-Sporting de Braga tem arbitragem de Artur Soares Dias e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o duelo entre dragões e guerreiros.