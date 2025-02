O jogo de maior cartaz da 23.ª jornada da Liga ficou reservado para esta segunda-feira. O FC Porto recebe o Vitória de Guimarães a partir das 20h15, no Estádio do Dragão.

Após a eliminação da Liga Europa em Roma, Martín Anselmi prepara-se para operar mexidas na equipa, desde logo devido aos castigos de Nehuén Pérez e João Mário. Para o lugar do central deverá entrar Zé Pedro, enquanto Pepê poderá recuar para lateral-direito e Rodrigo Mora ficará com via aberta para o onze. Anselmi também não pode contar, por problemas físicos, com Martim Fernandes, Marko Grujic e Vasco Sousa.

No lado vitoriano, deverá existir apenas uma mudança. Luís Freire está privado do defesa-central Mikel Villanueva (suspenso) e Filipe Relvas poderá fazer a estreia absoluta com a nova camisola. Bruno Gaspar, Óscar Rivas e Gustavo Silva também são baixas para este duelo devido a lesão.

Siga o FC Porto-V. Guimarães AO MINUTO

O FC Porto venceu o Farense (1-0) no Algarve, na última jornada, mas essa é apenas a única vitória dos dragões nos últimos cinco jogos, em todas as competições. A equipa portista, que terá aqui o primeiro jogo em casa após a morte de Pinto da Costa, procura também recuperar o terceiro lugar, perdido à condição para o Sporting de Braga. O FC Porto está no quarto lugar, com 46 pontos, enquanto os arsenalistas subiram ao último posto do pódio, com 47.

Já o V. Guimarães, vem de dois empates consecutivos, mas não sofreu golos nas últimas três partidas. A equipa minhota está na oitava posição e precisa de vencer para igualar os 34 pontos do Estoril (sétimo).