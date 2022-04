O FC Porto recebe o Vizela a partir das 19h00, na 32.ª jornada da Liga. A três rondas do final da competição, os dragões lideram e precisam de quatro pontos para garantir a conquista do título nacional.

Wilson Manafá (tratamento), Bruno Costa (treino condicionado) e Matheus Uribe (treino integrado condicionado) surgem no boletim clínico portista, mas o médio colombiano pode regressar este sábado à competição.

João Mário, Bruno Costa e Otávio estão em risco de exclusão, na antecâmara do clássico com o Benfica no Estádio da Luz.

No Vizela, Cassiano - que viu o quinto amarelo - é a grande baixa no onze, ficando Schettine com as despesas na frente de ataque. Álvaro Pacheco tem quatro jogadores em risco de exclusão (Kiki Afonso, Schettine, Raphael Guzzo e Marcos Paulo).

