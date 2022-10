Portimonense e FC Porto defrontam-se na tarde de sábado, em Portimão, a partir das 18 horas, em jogo da 9.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa comandada por Sérgio Conceição vem de duas moralizadoras e sólidas vitórias, ante o Sporting de Braga para a Liga (4-1) e frente ao Bayer Leverkusen (2-0) para a Liga dos Campeões, partindo para nova ronda no campeonato no segundo lugar, com os mesmos 19 pontos do terceiro, o Sporting de Braga, e a três do líder Benfica.

Já o Portimonense, que vem de uma derrota em Vizela, tem, ainda assim, um muito interessante início de campeonato, levando 15 pontos nos 24 até ao momento disputados, que lhe valem atualmente o sexto lugar, com os mesmos pontos do quinto, o Boavista.

Para este encontro, o central internacional português Pepe é a grande baixa no FC Porto, depois de o técnico Sérgio Conceição ter revelado, na antevisão, uma lesão com alguma gravidade. Segundo apurou o Maisfutebol, o defesa deve parar entre quatro a seis semanas. Manafá e Marcano também não seguiram viagem para sul.

Do lado do Portimonense, lesionados nesta altura estão Carlinhos e Anderson e Pedro Sá é dúvida.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Portimonense-FC Porto, que tem arbitragem de Manuel Mota e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.