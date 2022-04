O FC Porto visita esta segunda-feira o Sporting de Braga, pelas 18h00, em jogo da 31.ª jornada da I Liga.

Os dragões entram em campo antes do Sporting, num dia que pode significar os festejos do título, caso a equipa de Sérgio Conceição consiga um melhor resultado do que os leões.

Não é expectável que o técnico portista faça muitas mexidas relativamente ao onze inicial que entrou em campo no triunfo sobre o conjunto de Alvalade (1-0), na meia-final da Taça de Portugal. A única alteração passa pela baliza, com Marchesín a voltar para o banco de suplentes e Diogo Costa a assumir a titularidade.

A principal dúvida no lado minhoto prende-se com a condição física de Al Musrati. Diogo Leite também não pode ir a jogo, dado que está cedido pelo FC Porto ao Sp. Braga.

Por esta altura, os azuis e brancos lideram o campeonato português, com 82 pontos, mais nove do que o segundo classificado, o Sporting (73). Já os arsenalistas, seguros na quarta posição, podem ganhar pontos quer ao quinto, o Gil Vicente, quer ao terceiro, o Benfica, uma vez que ambos empataram na presente ronda.

Confira na galeria associada os onzes prováveis para o encontro.

Pode seguir o Sp. Braga-FC Porto de mais logo ao minuto no Maisfutebol.