O Santa Clara lançou esta segunda-feira um comunicado onde demonstra o seu apoio com o jogador do FC Porto, Galeno e o guarda-redes dos açoreanos, Gabriel Batista.

Depois do empate entre os clubes neste domingo, onde Galeno falhou duas grandes penalidades, a segunda defendida por Gabriel Batista, os dois jogadores foram alvo de insultos racistas nas redes sociais.

Com o título «BASTA», o clube dos Açores manifesta «o seu mais firme repúdio pelos comentários racistas e xenófobos de que o nosso atleta Gabriel Batista tem sido alvo».

«A SAD vinca, pois, o natural apoio a Gabriel Batista mas também não se esquece do atleta do FC Porto Wenderson Galeno, que conforme foi tornado público foi igualmente alvo de insultos da mesma índole no rescaldo do encontro com a nossa equipa», pode ainda ler-se no comunicado.

O Santa Clara afirma que o que aconteceu na última noite é «um cenário que se vem banalizando no futebol e muitas vezes» mas que não irão banalizar uma ameaça com «matéria criminal».

De recordar, Galeno e Gabriel Batista foram alvo de insultos racistas depois do último encontro entre FC Porto e Santa Clara.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

BASTA

A Santa Clara Açores – Futebol, SAD vem por este meio manifestar o seu mais firme repúdio pelos comentários racistas e xenófobos de que o nosso atleta Gabriel Batista tem sido alvo, após o último jogo com o FC Porto no Estádio do Dragão.

Este é, infelizmente, um cenário que se vem banalizando no futebol e muitas vezes fica até uma ideia social de ‘anestesia’, em que já pouco se valorizam estes atos.

Mas sejamos claros: não vamos normalizar o erro. Não continuemos a validar o atraso social. Não banalizemos a ameaça, pois falamos de matéria criminal.

A SAD vinca, pois, o natural apoio a Gabriel Batista mas também não se esquece do atleta do FC Porto Wenderson Galeno, que conforme foi tornado público foi igualmente alvo de insultos da mesma índole no rescaldo do encontro com a nossa equipa.

E não nos esquecemos de todos os casos que aconteceram e – estamos desafortunadamente seguros – continuarão a acontecer.

Por isso mesmo, e porque o que o futebol não é isto, não nos calaremos nesta luta.