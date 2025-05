O FC Porto liderou a equipa ideal da 32.ª jornada da Liga. Depois da vitória caseira contra o Moreirense (3-1), os dragões são representados no onze com três jogadores. Esta eleição combina as notas atribuídas pela redação do Maisfutebol e as avaliações do parceiro SofaScore.

Rodrigo Mora, Samu e Francisco Moura - um prodígio que continua a brilhar, um jovem avançado que bisou e um lateral que foi imperial e ainda marcou, são estes os três futebolistas do FC Porto, respetivamente, que estiveram em destaque na última jornada.

Porém, o jogador com maior pontuação não pertence aos azuis e brancos, mas sim ao V. Guimarães. Tiago Silva, médio de 31 anos que marcou um dos golos no triunfo em casa do Nacional arrecadou a nota mais elevada (4+8,5=12,5). Os Vimarenses têm também Jesús Ramírez no onze ideal da jornada.

De resto, o Farense, Santa Clara, Sporting, Rio Ave, Sp. Braga e Casa Pia são os outros clubes representados, todos com apenas um jogador.