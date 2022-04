O futebolista do FC Porto, Vitinha, foi distinguido com o prémio de médio do mês de março na Liga, anunciou esta terça-feira a entidade organizadora da competição.

O internacional português somou 29,63 por cento dos votos dos treinadores principais da competição, superando Otávio, colega de equipa (13,33 por cento) e Pedrinho, do Gil Vicente (9,63 por cento).

Vitinha já tinha arrecadado o mesmo prémio em dezembro e em janeiro.

O médio participou nos três encontros disputados pelo FC Porto em março, frente a Paços de Ferreira, Tondela e Boavista, tendo sido titular em todos eles, contribuindo para três triunfos: 4-2 ante os castores, 4-0 ante os beirões e 1-0 ante os axadrezados.

Nos prémios de março, o também portista Diogo Costa ganhou na posição de guarda-redes.