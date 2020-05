Luis Díaz contou como foi o regresso aos treinos do FC Porto no Olival, depois de a equipa ter estado tanto tempo separada, com os atletas as treinarem em casa por causa da pandemia da covid-19.

«Foi um pouco complicado porque trabalhar em casa não é o mesmo que estar no centro de treinos. Custou muito fisicamente e um pouco também a readaptar a estar com a bola porque quase não a víamos em casa», disse o jogado colombiano em entrevista à rádio Caracol.

«Estamos a treinar em grupos de oito, com todas as normas que impõe o clube: chegamos com máscaras, desinfetámos as mãos e não podemos ter contacto com ninguém e temos de manter a distância», explicou.

«O que mais incomoda é não ter contacto. Quando chegamos ao treino queremos cumprimentar o companheiro e conversar e não se pode, mas faz parte do que estamos a viver», disse o avançado, explicando: «A máscara é usada quando chegamos, depois fazemos a desinfeção das mãos e tiramos para treinar.»

Luis Díaz contou ainda que «os treinos têm sido sobretudo de finalização». «Nos primeiros dias quase não nos aproximámos uns dos outros. É normal. Tem sido trabalho com bola, de estratégias e movimentos», adiantou o jogador, que garantiu já ter recuperado da lesão que o afetava aquando da paragem do campeonato: «Estou muito bem fisicamente.»

O avançado colombiano contou ainda como está a ser a adaptação a Portugal. «O futebol é mais intenso, corre-se mais, é mais tático, e todos têm de ajudar, serem solidários com a equipa, ajudar a defender e a atacar», explicou.

«Tenho uma boa relação com o Mateus Uribe, põem-nos sempre juntos nos estágios, rimo-nos muito, convida-me para casa dele», contou Luis Díaz, que foi ainda questionado sobre a relação com o treinador.

«Sérgio Conceição acolheu-me bem, deu-me conselhos quando precisei. Estou contente com ele, a trabalhar bem, tranquilo.»

Sobre o futuro, Luis Díaz afirmou: «Adoraria regressar ao Junior Barranquilla, por tudo aquilo que vivi e fiz com a equipa, mas sonho jogar na Europa durante muitos anos.»