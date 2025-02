Na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, o treinador do Vitória fez a análise ao empate no Estádio do Dragão (1-1), frente ao FC Porto, para a 23.ª jornada da Liga.

(Jogo) «Sabe a um ponto, num jogo que podíamos ter ganho. Não houve uma festa por termos um ponto, queremos sempre os três. Jogámos para isso hoje. Tivemos oportunidades para marcar e fizemos um golo que foi anulado. Nesse lance fiz alguns gestos a discordar da decisão, não falei, não ofendi, não maltratei ninguém, mas fui expulso. Há pouco tempo, para não dizer ontem, também vi gestos, mas ninguém foi expulso».

(terceiro empate consecutivo na Liga) «Com o Sp. Braga fomos uma equipa dominadora. Tivemos mais oportunidades, fizemos o triplo dos remates e não sofremos golos. Temos estado mais consistentes defensivamente. A equipa bate-se bem, sabe o que está a fazer em campo. Hoje era um desafio muito grande, na perspetiva de o Porto, com a casa cheia, precisar de ganhar. Pressionou-nos muito alto, mas fomos inteligentes, maduros. Fomos saindo curto, mas também longo. Sempre organizados a defender, fomos subindo o bloco e na segunda parte o jogo foi mais dividido. Fizemos um golo, anulado, numa excelente jogada e não permitimos muito ao Porto, que fez o golo. A partir daí fomos arriscando cada vez mais. Lançámos muita gente na frente. O Nuno Santos, que entrou, faz o passe para o golo do Embaló. Destacar a personalidade do Vitória. Estou satisfeito com esta atitude e ambição. Temos de continuar, porque ainda há muito espaço para crescer. O Vando fez o primeiro jogo a titular, fizemos algumas alterações para tentar aproveitar o um para um que o Porto nos dava, e na bola parada fomos perigosos. Penso que somos uma equipa mais completa. Desde que chegámos ao clube, temos organizado bem a equipa. Estamos muito competitivos. Hoje, foi uma prova clara disso. O jogo mais importante, agora, é o próximo. Todos temos a consciência de que estamos a conseguir fazer coisas boas».

(Empates dão ânimo para a equipa chegar aos lugares europeus?) «Estes jogos dão-nos a perspetiva de que estamos a ser organizados, competentes, a crescer e a criar oportunidades. Não temos os pontos que queríamos, mas temos um calendário, jogando agora com o Sp. Braga e o Porto, que nos vai dar a oportunidade de conseguir uma vitória, e com ela procurar outra. Os nossos adeptos foram incansáveis e fizeram-se ouvir, à chuva, num contexto adverso. Vamos ter de estar unidos na adversidade, porque a equipa precisa da energia deles».

(Golo anulado a Nélson Oliveira) «Não vi o lance. Ao descoberto não pareceu nada. Provavelmente, foi um fora de jogo posicional, no início da jogada. Mas não quero pôr o foco na arbitragem. Quero pô-lo na qualidade dos meus jogadores, na atitude, na coragem do Varela a jogar, os centrais e os médios a quererem jogar, o ponta de lança a segurar o jogo e as bolas paradas bem feitas».