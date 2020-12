Luís Godinho foi o árbitro designado para dirigir a deslocação do líder Sporting a Famalicão, às 18 horas de sábado, para o duelo da nona jornada da I Liga.

No FC Porto-Tondela, disputado horas mais tarde, às 20h30, vai estar Tiago Martins. Das nomeações conhecidas para sábado, publicadas esta quinta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), António Nobre vai estar no V. Guimarães-Portimonense e Miguel Nogueira no Moreirense-Gil Vicente.

V. Guimarães-Portimonense (sábado, 15h30)

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nuno Pereira

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Felisberto

Moreirense-Gil Vicente (sábado, 15h30)

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: José Luzia e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Manuel Mota

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa Silva

Famalicão-Sporting (sábado, 18h00)

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Artur Soares Dias

AVAR: Rui Licínio

FC Porto-Tondela (sábado, 20h30)

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus