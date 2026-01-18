Luís Pinto, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota por 1-0 frente ao FC Porto, na 18.ª jornada da Liga:

Análise à derrota com o FC Porto

«Deixa orgulho, deixa revolta por sairmos deste jogo com os mesmos pontos. O FC Porto ganhou, ficou com três pontos e nós com zero. Faz parte.»

Entrada forte do V. Guimarães no encontro

«Os primeiros 10 ou 15 minutos da segunda parte foram mais difíceis e tivemos alguma dificuldade com a mobilidade que estavam a colocar. Fechámos bem os caminhos e a libertar os extremos, houve mérito da equipa. Quando o FC Porto consegue sair da primeira fase é muito agressivo e tivemos a capacidade de permitir isso poucas vezes. Não entrámos bem no segundo tempo, mas a partir da entrada do Gustavo a equipa voltou a ganhar energia. O jogo exigiu muito. Não conseguimos fazer golos quando podíamos e perdemos o jogo num detalhe.»

Desafios para os próximos jogos

«O desafio é a consistência e o crescimento desta equipa. Demos uma excelente resposta e no sábado já temos outra resposta para dar. Saio deste jogo da mesma forma que entrei, vamos para o jogo com a mesma confiança e todos vão dar uma resposta excelente. Quero acreditar que quem consegue melhorar o processo ofensivo como nós melhorámos acabará por ter sucesso nos golos marcados. Olho com esperança e com a crença de que estamos a fazer bem as coisas, para a bola entrar mais vezes do que tem entrado.»