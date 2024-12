Sem qualquer vitória nos últimos cinco jogos fora de casa, pior registo dos últimos dez anos, o FC Porto desloca-se ao reduto do Moreirense pela segunda vez esta temporada e Vítor Bruno garante que o foco está em conquistar os três pontos.

Na habitual antevisão ao encontro, o técnico dos azuis e brancos refere que todos os jogos valem campeonatos e apesar de querer quebrar o ciclo recente de maus resultados fora de portas, prefere olhar para o jogo como uma oportunidade de vencer, como quer fazer sempre.

«Queremos ganhar sempre, fora ou em casa, mas jogar em casa ou fora representa o mesmo, que são três pontos, dos seis primeiros classificados já jogámos contra cinco deles, fizemos nove pontos em 15 possíveis. Sabemos que estes tipos de jogos valem campeonatos, tal como valeu o jogo que fizemos frente ao Casa Pia. No detalhe vão marcar a diferença que vão contar para ficar um lugar acima ou abaixo. É olhar para amanhã como uma oportunidade e não fazer disto um problema, queremos olhar como uma oportunidade para reverter o ciclo recente de jogos fora de casa», disse.



Os dragões voltam ao Comendador Joaquim de Almeida Freitas onde já perderam esta época e onde os cónegos ainda não perderam. Confrontado com esses factos, o técnico portista frisou que «todos os ciclos acabam».



«Os três grandes estão a fazer o que têm de fazer. Têm mais ou menos o número de pontos em termos médios do que foi construído nos últimos anos. O antídoto para amanhã [sábado] é respeitar um adversário que é forte a jogar, que ganhou a FC Porto e Sporting e empatou com o Benfica em condições que podia ter vencido o jogo. Temos de olhar para o jogo com respeito e para o que podemos fazer de diferente em comparação com o jogo da Taça e perceber como é que Moreirense evolui ao longo do jogo, como altera a ganhar ou a perder. Temos de controlar o que adversário pode apresentar, olhar para a forma como podemos supreender e de que forma podemos ferir adversário que é forte a jogar em casa. Mas todos os ciclos acabam, que seja amanhã [sábado]», referiu.

O jogo entre Moreirense e FC Porto está marcado para está marcado para este sábado, às 20h30 e terá a arbitragem de Fábio Veríssimo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.



