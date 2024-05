Vitor Bruno, treinador adjunto do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV, depois da vitória, diante do Sp. Braga (1-0), em jogo da 34.ª jornada da Liga:

« Historicamente temos tido alguma dificuldade em ganhar na Pedreira. Entrámos bem… era importante castrar e estrangular os espaço dos médios e dos homens da frente. Penso que fizemos isso bem. Havia algum tumor de ambas as partes em correr alguns riscos. Mas nós com alguma iniciativa. Parecíamos uma equipa melhor quando éramos onze para onze. Na segunda parte entrámos diferentes. a equipa começou a estacionar o bloco junto à área. Não estávamos a conseguir colocar a bola na baliza, mas com o tempo conseguimos perceber que era possível. A nossa equipa estava ciente disso e nunca perdeu o foco. Sabíamos que o Sp. Braga tinha de vir à procura do golo, sobrou algum espaço e soubemos aproveitar. A vantagem é merecida, perante um Sp. Braga forte, com qualidade e equipa de Liga dos Campeões. Foi importante comprar aqui o bilhete que garante o acesso direto à Liga Europa. Agora é usar a energia que tivemos aqui para o jogo da semana que vem (final da Taça de Portugal. Mais rebentamento, menos rebentamento queremos trazer a Taça para o nosso museu.»