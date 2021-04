Declarações do treinador do Nacional, Manuel Machado, à Sport TV, após a derrota por 1-0 ante o FC Porto, na Choupana, em jogo da 27.ª jornada da I Liga:

«Se olharmos para o jogo em dois blocos, concluiremos que se, ao intervalo, o resultado fosse o inverso, estaria ajustado ao que uma e outra equipa fizeram nesses primeiros 45 minutos.»

«Fomos ineficazes, é o segundo jogo em que falhamos uma grande penalidade. Foi demérito nosso, em grande parte, o que resultou no golo do FC Porto. Os erros pagam-se.»

«Relativamente ao segundo tempo, julgo que o jogo foi de equilíbrio. Se olharmos para as balizas, os guarda-redes, mais do que reposições de bola em jogo, pouco fizeram, o que denuncia que as equipas se encaixaram e equilibraram. Não houve superioridade por parte de nenhuma das duas equipas, logo o que penso que é determinante nos desfecho são os dois momentos: a falha na grande penalidade e a desatenção defensiva que resultou no golo do FC Porto.»

«Quando se chega e tenta fazer um diagnóstico do conjunto de problemas que levaram àquela sucessão de derrotas e a um posicionamento na tabela que se foi afundando, precisamos de algum tempo – e o tempo não é muito – e esse é o fator que mais me aflige neste momento. Com mais tempo, tenho consciência - tenho um grupo com qualidade, jogadores empenhados - que possibilitaria resolver o problema com alguma tranquilidade. Estou ciente que o iremos resolver também, mas de forma mais apertada.»