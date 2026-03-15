Maracás, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Moreirense por 3-0, para a 26.ª jornada da Liga:

Análise à derrota com o FC Porto...

«Sabíamos que ia ser um jogo bastante difícil, contra a melhor equipa do campeonato e que está no topo a lutar pelo título. Jogar aqui no Dragão é sempre muito difícil, eles entram muito fortes e os dois golos que sofremos no início condicionaram muito o encontro. Temos sofrido nas últimas semanas com muitas baixas, não justifica o resultado e temos de continuar a trabalhar. Temos uma equipa muito jovem e que isto sirva de aprendizagem para que possamos conquistar outros objetivos na competição.»

Moreirense melhor na segunda parte

«Acredito que a equipa do FC Porto baixou um pouco, têm a capacidade de quando estão na frente do marcador não pressionarem tanto. A segunda parte foi diferente, lutámos e tivemos ainda uma bola ao ferro. Nada supera o trabalho. Queremos somar vitórias até ao final, não é porque fizemos os 35 pontos que vamos relaxar. Há que continuar a trabalhar que os resultados vão chegar naturalmente.»