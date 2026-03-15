Maracás: «FC Porto é a melhor equipa da Liga e sabíamos que ia ser difícil»
Central do Moreirense analisa derrota por 3-0 com o FC Porto, na 26.ª jornada da Liga
Central do Moreirense analisa derrota por 3-0 com o FC Porto, na 26.ª jornada da Liga
Maracás, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Moreirense por 3-0, para a 26.ª jornada da Liga:
Análise à derrota com o FC Porto...
«Sabíamos que ia ser um jogo bastante difícil, contra a melhor equipa do campeonato e que está no topo a lutar pelo título. Jogar aqui no Dragão é sempre muito difícil, eles entram muito fortes e os dois golos que sofremos no início condicionaram muito o encontro. Temos sofrido nas últimas semanas com muitas baixas, não justifica o resultado e temos de continuar a trabalhar. Temos uma equipa muito jovem e que isto sirva de aprendizagem para que possamos conquistar outros objetivos na competição.»
Moreirense melhor na segunda parte
«Acredito que a equipa do FC Porto baixou um pouco, têm a capacidade de quando estão na frente do marcador não pressionarem tanto. A segunda parte foi diferente, lutámos e tivemos ainda uma bola ao ferro. Nada supera o trabalho. Queremos somar vitórias até ao final, não é porque fizemos os 35 pontos que vamos relaxar. Há que continuar a trabalhar que os resultados vão chegar naturalmente.»