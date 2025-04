Declarações do treinador do FC Porto, Martín Anselmi, na conferência de imprensa, após a vitória por 2-1 ante o Famalicão, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Importância de voltar às vitórias e se espera pressionar o Braga com esta vitória:] «No final, ganhar é o que é o prémio, a consequência de trabalhar bem. Creio que somos uma equipa que a cada semana trata de melhorar, de construir algo que nos leve a ganhar sempre. Fico com isso. Além dos golos que contam, a equipa foi intensa, agressiva, pressionou, jogou, juntou-se quando era preciso defender o resultado e isso é uma equipa. Quando vejo uma equipa a fazer a tarefa e ganha, isso é toda a recompensa que podemos ter como corpo técnico e grupo. Nós não controlamos os outros jogos, temos de fazer o nosso trabalho até final.»

[Hugo Oliveira disse que deu tempo de avanço ao FC Porto:] «Primeiro, destacar o trabalho do Famalicão, parece-me uma equipa que joga bem, vinha de três vitórias, trabalham bem sem bola, quando têm bola têm amplitude, sabem o que jogam, conseguem sair com facilidade, gostam de jogar com a bola e fazem-no com critério, não o fazem por fazer.»

[Rodrigo Mora, o que pode ainda dar mais:] «Se com 17 anos não pode dar mais… estaríamos a resumir tudo muito rápido. Creio que ainda tem muito caminho para percorrer, muitas coisas para fazer e que vá no caminho certo. Tem um talento que todos veem dentro do campo, mas também tem dez companheiros que fazem com que a bola chegue onde tem de chegar e que chegue ali. E tem um companheiro com 37 anos [ndr: Marcano] que ganha todos os duelos e corre como se tivesse 17 anos, como o Mora. Por isso, o Rodrigo é esse talento que resolve dentro da área, mas há dez companheiros que levam a bola à área. Não posso não destacar o talento do Rodrigo, tem de continuar, mas não posso também de deixar de destacar os companheiros do Rodrigo.»