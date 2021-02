Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 ante o Rio Ave, em jogo da 16.ª jornada da I Liga:

«Foi uma vitória sólida. Acho que fizemos um bom jogo. Pecámos só na finalização, porque nos outros momentos a equipa esteve consistente, equilibrada, percebendo que do outro lado, do meio-campo para a frente tem gente rápida que podia causar perigo. Contente com os jogadores, resultado justíssimo que eu acho que peca por escasso.»

[Marega:] «Saiu cabisbaixo porque sentiu que as coisas não estavam a correr bem. Quando é assim – e temos um grupo que dá diferentes garantias e soluções – foi minha intenção apostar no Evanilson. Faz o golo, é importante, mas mais importante é o trabalho da equipa. O Taremi fez uma excelente jogada para o golo.»

[Eficácia da equipa:] «Há que melhorar, nós criamos em todos os jogos, muito. Mas o fazer golo… nós queremos muito em todas as jogadas, mas às vezes não é possível. Estamos atentos ao que temos de melhorar, é um capítulo a trabalhar. Eu olho de uma forma mais geral: toda a dinâmica que leva a criar as situações. Agora, se concretizasse todas as jogadas que temos, porque nós criamos muito em todos os jogos, havia jogos que acabavam com uma diferença maior.»

[Taremi no lance do 2-0:] «Não é uma questão de jogar à Porto, é perceber que num lance desses, com esse acreditar e olhar para uma jogada praticamente perdida - e ele vai de carrinho e consegue ganhar - é pensar que aquela jogada pode ser decisiva e foi. Esse acreditar é fundamental no futebol e na vida. O que exijo é isso. Se faz parte do ADN do FC Porto, acho que sim, esse acreditar de que cada jogada pode ser decisiva.»