Martim Fernandes é expulso em Arouca e falha Clássico com o Benfica
Lateral do FC Porto recebeu dois cartões amarelos no jogo da sétima jornada
Más notícias para Francesco Farioli!
Martim Fernandes foi expulso no jogo frente ao Arouca, da sétima jornada da Liga, e vai falhar o Clássico frente ao Benfica, marcado para o dia 5 de outubro.
O jovem lateral, que tinha regressado à titularidade, recebeu dois cartões amarelos durante a partida com o Arouca, aos 6 e 48 minutos, e vai ter de cumprir a respetiva suspensão.
O FC Porto recebe o Benfica no próximo domingo, a partir das 21h15. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.
