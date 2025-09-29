Más notícias para Francesco Farioli!

Martim Fernandes foi expulso no jogo frente ao Arouca, da sétima jornada da Liga, e vai falhar o Clássico frente ao Benfica, marcado para o dia 5 de outubro.

O jovem lateral, que tinha regressado à titularidade, recebeu dois cartões amarelos durante a partida com o Arouca, aos 6 e 48 minutos, e vai ter de cumprir a respetiva suspensão.

O FC Porto recebe o Benfica no próximo domingo, a partir das 21h15. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.